Mann trinkt Red Bull und sieht etwas in Dose – hätte er lieber nicht gewusst, was das war

Ein US-Amerikaner hat in einer Dose mit dem energetischen Getränk Red Bull eine tote Maus entdeckt. Josh Henley erzählte, dass er die grausame Entdeckung machte, nachdem er bereits die Hälfte des Getränks ausgetrunken hatte. Er kaufte die Dose in einem Zeitungsladen im US-Bundesstaat Arkansas. Der Mann veröffentlichte ein Video als Beweis seiner Entdeckung.

Vor der Kamera schnitt er die Dose auf und zeigte das tote winzige Tier auf dem Boden. "Überprüfe dein Red Bull, bevor du es trinkst, anscheinend haben sie Ratten drin", sagte er vor der Kamera. Joshs Video wurde auf Facebook mehr als 27.000.000 Mal gesehen und 34.000 Mal geteilt. Josh glaubt nicht, dass die Maus selbstständig in die Dose gekommen ist. Red Bull bestreitet aber, dass die Maus in der Dose war, als sie verkauft wurde. Es sei undenkbar, dass ein Gegenstand, geschweige denn so etwas, in eine Dose bei einem modernen Herstellungsprozess geraten könnte, erklärte ein Sprecher des Unternehmens.

Mehr zum Thema - Abendessen wird zum Alptraum: Russin entdeckt Vogelkopf in Mais-Dose [FOTO]