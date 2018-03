Zyklon in Madagaskar fordert mindestens 17 Menschenleben

Quelle: Reuters Zyklon in Madagaskar fordert mindestens 17 Menschenleben

Durch einen Zyklon in Madagaskar sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Fast 16.000 Menschen seien von dem Tropensturm "Eliakim" am vergangenen Wochenende betroffen gewesen, teilte der Katastrophenschutz mit. Die Zahl der Opfer könne weiterhin steigen, sagte Charles Rambolarson vom Katastrophenschutz am Montag.