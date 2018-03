Nach Paketbomben-Anschlägen wieder Explosionen in Austin

Nach einer Serie von Paketbomben-Anschlägen sind am Sonntagabend (Ortszeit) in der US-Stadt Austin nach Polizeiangaben erneut zwei Menschen bei Explosionen verletzt worden. Nach Medienberichten sind die Verletzten zwei Männer in ihren Zwanzigern.