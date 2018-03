Akrobat des Cirque du Soleil stürzt vor Publikum in den Tod

Ein erfahrener Künstler des weltberühmten Cirque du Soleil ist während einer Show in der US-Stadt Tampa in Florida in den Tod gestürzt. Nach Medienberichten ereignete sich der Unfall am Samstagabend (Ortszeit) während einer Luftakrobatik-Vorführung mit mehreren Teilnehmern, die mit je einer Hand an der Schlaufe eines Seiles hingen.