Snowden 2.0? Ex-Bundeswehr-Offizier stellt Antrag auf Asyl in Russland

© Alexander NEMENOV

Die Familie des ehemaligen Bundeswehr-Offiziers Markus Bergfeld soll sich Medienberichten zufolge an die russische Botschaft in Lettland gewandt und dort Asyl in Russland beantragt haben. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf die Pressestelle der Botschaft der Russischen Föderation in Lettland.