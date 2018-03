Tausende Kurden demonstrieren in Hannover gegen türkische Offensive in Syrien

Rund 11.000 Menschen haben am Samstag nach Angaben der Polizei in Hannover gegen die türkische Offensive in Syrien demonstriert. Die Proteste seien weitgehend ohne größere Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Vereinzelt seien verbotene Fahnen gezeigt und verbotene Parolen gerufen worden. Beamte stellten mehrere Utensilien sicher. Bei einem Zwischenfall wurden Beamte mit Plastikflaschen beworfen und mit Fahnenstangen angegangen. Es kam zu mindestens zwei Festnahmen.