Superselten und süß: Borstenkaninchen hüpft vor Fotofalle in Nepal erstmals seit gut 30 Jahren

Erstmals seit mehr als 30 Jahren ist in einem nepalesischen Nationalpark wieder ein äußerst seltenes Borstenkaninchen gesichtet worden. Das Jungtier wurde von einer Fotofalle im Chitwan-Park nahe der indischen Grenze abgelichtet. In dem Park war zuvor nur ein einziges Mal – und zwar 1984 - ein Borstenkaninchen nachgewiesen worden.

Der Glücksfund sei bei der Beobachtung seltener Vögel im Park gelungen, erzählte der in Chitwan tätige Naturschutzbeamte Bed Bahadur Khadka. Gemeinsam mit drei Kollegen berichtete er im Journal Conservation Science über die seltene Entdeckung. Man habe die Art in dem Gebiet für ausgestorben gehalten. Vereinzelte Nachweise habe es lediglich in zwei anderen Nationalparks des Landes gegeben - weshalb die Tiere in Nepal als "vom Aussterben bedroht" gelistet sind.

Das Borstenkaninchen (Caprolagus hispidus) gehört zu den seltensten Säugetieren überhaupt. Es kommt nur an den südlichen Ausläufern des Himalaya-Gebirges vor. Über die Lebensweise der zu den Hasen gehörenden Tiere ist nur wenig bekannt. Die Weltnaturschutzunion geht von etwa 100 bis 250 noch lebenden Tieren aus. (dpa)

