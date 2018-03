Simbabwe kürt erste "Miss Albino" - 85 Dollar als Preisgeld

Quelle: Reuters Simbabwe kürt erste "Miss Albino" - 85 Dollar als Preisgeld (Symbolbild)

In Simbabwe im Südosten Afrikas ist zum ersten Mal eine "Miss Albino" gekürt worden, um gegen das Stigma von Menschen mit Albinismus anzukämpfen. «Ich will für die Rechte von Kindern mit Albinismus kämpfen», erklärte die Gewinnerin Sithembiso Mutukura am späten Freitagabend. Zur "Miss Albino Simbabwe" gekürt zu werden, sei überwältigend, sagte die 22-jährige Sozialarbeit-Studentin.