Mindestens 14 Migranten ertrinken vor griechischer Insel

Bei einer versuchten Überfahrt aus der Türkei auf die griechische Insel Agathonisi sind mindestens 14 Migranten ertrunken. Unter den Opfern waren auch vier Kinder. Weitere drei Menschen wurden von Besatzungen griechischer Patrouillenboote und der europäischen Grenzagentur Frontex aus den Fluten gerettet.

"Ein Boot mit Migranten an Bord ist gekentert. Wir setzen die Such- und Rettungsaktion fort. Es waren etwa 20 Menschen an Bord. Es gibt Tote", sagte ein Offizier der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Schließung der Balkanroute versuchen Migranten auf der gefährlicheren Route über das Mittelmeer nach Griechenland und Italien zu gelangen. Fast jede Woche werden Boote mit Migranten an Bord im Meer vor der griechischen Küste entdeckt. (dpa)

