US-Passagierflugzeug muss wegen Hund an Bord vorzeitig landen

Quelle: www.globallookpress.com US-Passagierflugzeug muss wegen Hund an Bord vorzeitig landen (Symbolbild)

Eine Maschine der US-Fluggesellschaft "United Airlines" musste am Donnerstag vorzeitig landen, nachdem an Bord ein herrenloser Hund entdeckt worden war. Der Jet war von Newark nach Saint Louis unterwegs. Der Vierbeiner wurde in Akron im US-Bundesstaat Ohio ausgesetzt und sicher an seine Besitzer übergeben. Weitere Details teile die Airline nicht mit.