Russland weist 23 britische Diplomaten aus

Quelle: Reuters

Das russische Ministerium hat 23 Mitarbeiter der britischen Botschaft in Moskau zu "unerwünschten" Personen erklärt. Sie sollen das Land innerhalb einer Woche verlassen. Darüber hinaus zieht Russland seine Zustimmung für die Eröffnung und den Betrieb des britischen Generalkonsulats in Sankt Petersburg zurück. Zudem darf der British Council seine Tätigkeit in Russland nicht mehr fortsetzen.