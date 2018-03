Petro Poroschenko bittet Bundesregierung um Einsatz für Blauhelmmission

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat im langjährigen Donbass-Konflikt die Entsendung einer Blauhelmmission der Vereinten Nationen gefordert. Zugleich sagte der Staatschef den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass der Westen die Sanktionen gegen Moskau verschärfen und die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland boykottieren solle. An die neue Bundesregierung richtete Petro Poroschenko die Bitte, sich für die Stationierung einer Blauhelmtruppe in der Ostukraine einzusetzen.