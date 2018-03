Autobombe tötet mindestens zwei Menschen in Kabul

Quelle: www.globallookpress.com Autobombe tötet mindestens zwei Menschen in Kabul (Archivbild)

Bei der Explosion einer Autobombe in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens drei weitere seien im Osten der Stadt verletzt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Samstag. Ziel des Anschlags sei eine britische Sicherheitsfirma gewesen. Der in einem Kleinwagen versteckte Sprengstoff sei aber zuvor detoniert.