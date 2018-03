Street-Art-Star Banksy protestiert gegen Inhaftierung von Zehra Doğan

Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat mit einem großen Wandbild in New York gegen die Inhaftierung der türkisch-kurdischen Künstlerin Zehra Doğan protestiert. Banksys rund 20 Meter breite Arbeit zeigt stellvertretend für die Tage ihrer Haftstrafe eine Strichliste, die an einer Stelle zugleich ein Gefängnisgitter darstellen. Dahinter Zehra blickt Doğans Kopf hervor.