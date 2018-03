Belgische Bar will Touristen mit Alarmsystem Diebstahl von Biergläsern abgewöhnen

Quelle: www.globallookpress.com Die Bar "The Beer Wall" in Brügge

In Belgien, dessen Bier von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, richtet man das Nationalgetränk sehr sorgfältig an. Die Bar "The Beer Wall" im historischen Zentrum von Brügge serviert 60 von insgesamt etwa 1.600 belgischen Biersorten, allesamt in eigenen, einzigartigen Gläsern. Da es unter Touristen aber scheinbar zu einem Trend geworden ist, diese als Souvenirs mit nach Hause zu nehmen, ließ sich der Besitzer einen kreativen Ausweg einfallen.