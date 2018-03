Vermummte in deutsches Konsulat in Heraklion eingedrungen: "Erhebliche Schäden"

Vermummte in deutsches Konsulat in Heraklion eingedrungen: "Erhebliche Schäden"

Eine kleine Gruppe Vermummter ist am Freitag in das Konsulat Deutschlands in der kretischen Hafenstadt Heraklion eingedrungen, um gegen die türkische Militäraktion in der nordsyrischen Region Afrin zu protestieren. Wie Reporter griechischer Nachrichtensender berichteten, wurde jedoch niemand verletzt.