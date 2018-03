Polizist aus Bayern geht zum Zahnarzt und nimmt Einbrecher fest

Quelle: www.globallookpress.com Polizist aus Bayern geht zum Zahnarzt und nimmt Einbrecher fest (Symbolbild)

Ein Polizist in Bayern hat bei einem Zahnarzttermin vor Dienstbeginn einen mutmaßlichen Serieneinbrecher dingfest gemacht. Der Beamte lag im schwäbischen Neu-Ulm auf dem Behandlungsstuhl, als der 34 Jahre alte Einbrecher über die Balkontür in einen Nebenraum der Praxis eindrang - und dort die Handtasche der Zahnarzthelferin an sich nahm.