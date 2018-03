Gericht in Athen: Türkische Militärs werden nicht ausgeliefert

Zum dritten Mal binnen zehn Monaten hat die griechische Justiz die Auslieferung von türkischen Militärs an die Türkei abgelehnt. Das Landgericht von Athen folgte am Freitag der Auffassung der Staatsanwaltschaft, es sei nicht auszuschließen, dass die Männer in der Türkei ein unfaires Verfahren erwarte oder sie dort gefoltert würden.