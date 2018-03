Nächster Eklat bei United Airlines: Fluglinie schickt Hund versehentlich nach Japan

Quelle: Reuters Fluglinie schickt Hund versehentlich nach Japan (Symbolbild)

Das ist bereits die zweite Panne mit einem Hund innerhalb einer Woche: Die US-Amerikanerin Kara Swindle ist am 13. März mit ihren zwei Kindern aus dem Bundesstaat Oregon nach Kansas City geflogen. Als sie nach der Ankunft ihren Schäferhund Irgo am Schalter abholen wollte, blickte das Frauchen einer Dänische Dogge in die Augen. Die Fluglinie hatte die zwei Hunde verwechselt und Irgo versehentlich nach Japan geschickt.