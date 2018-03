UN-Mitarbeiter legen aus Protest Arbeit nieder - Sitzungen des Menschenrechtsrats in Genf abgesagt

Quelle: AFP Überblick des UN-Menschenrechtsrates in Genf

Aus Protest gegen geplante Gehaltskürzungen sind die Mitarbeiter der europäischen Zentrale der Vereinten Nationen in Genf am Freitag in einen Streik getreten. Der UN-Menschenrechtsrat sagte alle Sitzungen für den Freitag ab.