Versuchter Mord an einer Schabe bringt US-Amerikaner in Haft

Die US-Polizei hat in Huntsville im Bundesstaat Alabama einen Mann unter dem Verdacht der Brandstiftung verhaftet. Das Feuer brach in der Eingangshalle eines Mehrfamilienhauses aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand schnell, so dass niemand verletzt wurde. Zu Schaden kam eine Anschlagtafel. Das Motiv für die Tat erwies sich als durchaus skurril.