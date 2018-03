Sicherheitslücke in Notfall-App aufgedeckt - Schwachstelle behoben

Sicherheitslücke in Notfall-App aufgedeckt - Schwachstelle behoben

Über ein Datenleck in einer viel genutzten App für Rettungskräfte war offenbar eine Zeit lang der Zugriff auf sensible Patientendaten und reale Einsätze möglich. Das berichtet das Technologie-Magazin "c't" in seiner aktuellen Ausgabe.