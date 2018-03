Fünfjähriges Mädchen ertrinkt im Plumpsklo ihrer Grundschule

Ein fünfjähriges Mädchen ist in einer Grundschule in Südafrika in ein Plumpsklo gefallen und ertrunken. Der Tod eines Kindes "auf so eine unwürdige Art" sei komplett inakzeptabel und zutiefst verstörend, erklärte Bildungsministerin Angie Motshekga am Donnerstag. "Es ist ein wirklich tragischer Unfall." Das Mädchen fiel demnach am Dienstag in der ländlichen Provinz Ostkap im Ort Bizana, rund 200 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Durban, aus bislang unbekanntem Grund in die Latrine.