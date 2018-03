US-Polizei findet bei ehemaligem Zoo-Mitarbeiter 17 gefährliche Reptilien

Quelle: AFP Ehemaliger Zoo-Mitarbeiter versteckt zu Hause 17 gefährliche Reptilien (Symbolbild)

In den USA ist der ehemalige Zoomitarbeiter Brandon Joseph Boyles verhaftet worden, der in seiner Wohnung gefährliche Reptilien gehalten haben soll. Bis zum Jahr 2017 war der 28-Jährige in einem Zoo tätig und hat nach seiner Kündigung fünf giftige Schlangen, drei Alligatoren und ein Krokodil mit nach Hause genommen. Die Polizei hat den illegalen Tierhalter im Internet entdeckt, da er bei YouTube eine Show über Schlangen hatte.