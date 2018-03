Von der Natur abgekupfert: Käfer inspiriert Forscher zu ultraweißer Beschichtung

Forscher der University of Cambridge in Großbritannien und der Aalto-Universität in Finnland haben zusammen eine Beschichtung entwickelt, die 20 bis 30 Mal "weißer" als Papier ist. Das neue Material besteht aus Cellulose und ahmt mit seiner schuppenähnlichen Struktur den Panzer eines südostasiatischen Käfers nach. Nach Angaben der Bioniker ist die ultraweiße Beschichtung recht billig und atoxisch. Sie kann somit in der Lebensmittelbranche und in der Pharma-Industrie verwendet werden.