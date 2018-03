Star-Wars-Regisseur: Russland wollte Einfluss auf die Handlung der letzten Episode nehmen

Quelle: www.globallookpress.com Szenenbild aus dem Film "Star Wars: Die letzten Jedi"

Am Montag hat auf der Technikmesse "South by Southwest" (SXSW) im texanischen Austin die Erstaufführung des Dokumentarfilms über die Dreharbeiten zur achten Episode des Star-Wars-Reihe, "Der Regisseur und die Jedi" ("The Director and the Jedi"), stattgefunden. Darin berichtete der Filmregisseur und Drehbuchautor Rian Johnson, wie vermeintliche "russische Bots" versucht haben sollen, einem der Hauptantagonisten des Streifens das Leben zu retten.