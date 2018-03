Unterlagen nur auf Spanisch ausgefüllt: Katalonische Polizei suspendiert Mitarbeiter

Die katalonische Polizei Mossos d'Esquadra hat einen Mitarbeiter ohne Entschädigung für 16 Tage von der Arbeit suspendiert, da er sich geweigert haben soll, Polizeiberichte in katalanischer Sprache zu verfassen. Er soll alle Unterlagen nur in Spanisch ausgefüllt haben. Die Polizei verlangt nun ernsthafte Sanktionen für seinen "Mangel an Rücksichtnahme und Respekt" gegenüber den Vorgesetzten.