"Panama-Papers": Anwaltskanzlei Mossack Fonseca stellt ihre Arbeit wegen "beschädigten Rufs" ein

Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca im mittelamerikanischen Steuerparadies Panama, die wegen angeblicher Beteiligung an geheimen Geschäften vieler Politiker, reicher Persönlichkeiten und Drogenbarone aus fast allen Ländern der Welt im April 2016 in die Schlagzeilen geraten war, stellt ihre Arbeit ein. Dies kündigte der Offshore-Dienstleister am Mittwoch an.