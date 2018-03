Verkaufsrekord bei den Paralympics - mehr als ein Viertel der Ticketkäufer jedoch nicht erschienen

Beim Ticketverkauf haben die Paralympischen Winterspiele in Pyeongchang einen Rekord aufgestellt, doch mehr als ein Viertel der verkauften Karten wurde nicht genutzt. Für die Wettkämpfe bis zum Mittwoch seien 184.347 Eintrittskarten abgesetzt worden, teilte der Sprecher des Organisationskomitees, Sung Baik You, am Donnerstag mit. Doch seien zahlreiche Karten-Inhaber nicht erschienen, das sei "enttäuschend", sagte der Südkoreaner.