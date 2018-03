Belgisches Theater sucht nach ehemaligen IS-Kämpfern als Darsteller von Kreuzrittern

Quelle: www.globallookpress.com Belgisches Theater sucht nach ehemaligen IS-Kämpfern als Darsteller von Kreuzrittern

Ein Theater in der belgischen Stadt Gent sucht nach zurückgekehrten IS-Kämpfern für eine Theateraufführung namens "Lamm Gottes". Das berichtete die Zeitung "Het Laatste Nieuws" am Mittwoch. Der Regisseur Milo Rau will das berühmte Werk der Brüder van Eyck, den Genter Altar mit dem Lamm Gottes, in ein Theaterstück über die heutige Gesellschaft von Gent verwandeln. Die Produktionsleiterin Annabel Heyse beschäftigt sich mit der Besetzung der Rollen.