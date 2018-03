Fast getroffen: Ehemann entdeckt sich selbst auf Foto seiner Frau - Elf Jahre vor ihrem Kennenlernen

Manchmal ist das Leben sogar noch raffinierter, als wir es in verschiedenen Fernsehserien zu sehen bekommen. Ein Foto aus dem Familienalbum hat überraschenderweise ein neues Licht auf die Liebesgeschichte eines chinesischen Ehepaars geworfen. Das Paar hat vor kurzem entdeckt, dass sie beide auf einem Bild zu sehen sind, das vor 20 Jahren aufgenommen wurde – elf Jahre vor ihrer ersten Begegnung.

Die beiden lernten sich im Jahre 2011 in der chinesischen Stadt Chengdu kennen, aber das war anscheinend nicht das erste Mal, als sich ihre Wege kreuzten. Im Juli 2000 waren sie zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort – und zwar auf einem Platz in der Hafenstadt Qingdao. Dort nahmen beide ein Foto vor einer Großskulptur auf. Erst mehrere Jahre später entdeckte der Mann, dass er zufällig auf dem Foto seiner Frau zu sehen ist.

