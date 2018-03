"Fass meine Freundin nicht an": Brüssel entwickelt App gegen sexuelle Belästigung

Frauen in der belgischen Hauptstadt Brüssel können sexuelle Belästigungen jetzt per App melden. "Touche pas à ma pote" (etwa: "Fass meine Freundin nicht an") heißt die Anwendung, die seit vergangener Woche aus dem App Store von Google heruntergeladen werden kann.