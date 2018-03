Polizei überwältigt Mann in der Nähe von Kanzlerin Merkel

Polizei überwältigt Mann in der Nähe von Kanzlerin Merkel

Die Polizei hat unmittelbar im Anschluss an die Wahl von Angela Merkel einen Mann in der Nähe der Bundeskanzlerin überwältigt. Am Mittwochvormittag näherte sich der Störer der CDU-Vorsitzenden am Ausgang des Reichstagsgebäudes in Berlin bis auf wenige Meter, bevor sie in ihre Limousine einstieg und der Mann von zwei Sicherheitskräften niedergerungen wurde.