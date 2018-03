"Genie der Astrophysik": Renommierter britischer Wissenschaftler Stephen Hawking ist tot

Quelle: AFP © ANDREW COWIE Stephen Hawking, 2013 (Archivbild)

Der britische Astrophysiker Stephen Hawking ist tot. Der 76-Jährige starb am frühen Mittwochmorgen friedlich in seinem Haus in Cambridge, wie seine PR-Agentur Pagefield unter Berufung auf seine Familie mitteilte.