Immer bereit: US-Bürger verwandelt Militärbunker in Notunterkünfte für Atomkrieg oder Katastrophen

Nichts geht über gute Vorbereitung. Doch der US-Bürger Robert Vicino will wirklich auf alles Mögliche bereit sein. Er hat ehemalige Militärbunker aufgekauft und in Unterkünfte umgebaut. Vicino ist Mitglied der Prepper-Bewegung – Menschen, die sich auf verschiedene Arten von Katastrophen vorbereiten, indem sie Schutzbauten errichten und Lebensmittel sowie Bedarfsgüter einlagern.

Die Bunker befinden sich im US-Bundesstaat South Dakota. Ihre Gesamtzahl beträgt 575 Objekte, in denen 6.000 bis 10.000 Menschen eine Zuflucht finden könnten. Die Vorstellung von Bunkern als kleinen, engen Notbehausungen ist hier fehl am Platze. "Dieses Objekt ist riesengroß, größer als die meisten Häuser der Welt", sagte Vicino über einen Bunker, dessen Fläche über 200 Quadratmeter hat. Jeder Bunker kostet etwa 20.000 Euro. "Es ist nichts mehr, als eine Lebensversicherung", so Vicino.

Vicinos Unternehmen bietet auch Luxus-Survival-Wohnungen in der deutschen Stadt Rothenstein. Diese Bunker kosten ebenfalls um die 20.000 Euro, aber der Komplex verfügt über Schwimmbäder, Theater, Fitness-Studios, Restaurants und einen Hubschrauber-Service.

