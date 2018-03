Pakistanische Regierung bringt Handy-App gegen Hassreden auf den Markt

Quelle: Reuters Pakistanische Regierung bringt Handy-App gegen Hassreden auf den Markt (Symbolbild)

Die pakistanische Regierung hat eine Handy-App für die Anzeige von Hassreden auf den Markt gebracht. "Sie soll helfen, extremistische Tendenzen in der Gesellschaft einzudämmen", sagte ein Sprecher der pakistanischen Anti-Terrorismus-Behörde (NACTA), Mujeebur Talpur, am Dienstag. Mit der App namens "Chaukas" - das Urdu-Wort bedeutet so viel wie "wachsam" - können die Nutzer zum Beispiel Fotos von anstößigen Bannern, Aufnahmen von extremistischen Reden oder Links zu Webseiten hochladen.