Verdächtige Pakete an muslimische britische Parlamentsabgeordnete geschickt

Quelle: www.globallookpress.com

Am zweiten Tag in Folge sind verdächtige Pakete an muslimische britische Parlamentsabgeordnete geschickt worden. Die Polizei teilte mit, dass sie am Dienstag zum Norman-Shaw-Parlamentsgebäude gerufen wurde, nachdem dort zwei verdächtige Pakete eingegangen seien. Eins davon war an die muslimische Labour-Abgeordnete Rupa Huq adressiert, wie die Abgeordnete mitteilte. Einer ihrer Mitarbeiter, der die Substanz im Paket berührt habe, werde im Krankenhaus untersucht, allen Übrigen gehe es gut.