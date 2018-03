"Was zum Teufel ist dieses Ding?" - Freigegebene Aufnahmen zeigen angebliche Begegnung mit UFO

Es wirkt wie der Ausschnitt aus einem Science-Fiction-Film: Kürzlich freigegebene Aufnahmen zeugen möglicherweise von einer Begegnung von Piloten der U.S. Air Force mit einem Unbekannten Fliegenden Objekt (UFO). Dieses soll sich an der Ostküste der USA mit hoher Geschwindigkeit über den Ozean bewegt haben.

Das Videomaterial wurde am Freitag von der privaten Wissenschaftsorganisation "To the Stars - Academy of Arts and Science" (TTSA) freigegeben, die der NASA-Berater Hal Puthoff und der ehemalige CIA-Mitarbeiter James Semivan leiten. Nach Angaben der TTSA zeigen die Aufnahmen eine Begegnung mit einem UFO, die sich im Jahre 2015 zugetragen haben soll. Das genauere Datum der Aufnahme, den Ort und andere sachdienliche Informationen soll das US-Verteidigungsministerium vor der Veröffentlichung entfernt haben. Im Video ist zu hören, wie ein erstaunter Pilot, der mit dem mysteriösen Etwas konfrontiert wurde, aufschrie: "Was zum Teufel ist dieses Ding? Oh mein Gott, Alter!"

