"Hitler-Glocke" läutet weiter - Gemeinderat in Herxheim stimmt neu über NS-Erbe ab

Die sogenannte Hitler-Glocke mit Hakenkreuz und NS-Inschrift im Kirchturm im pfälzischen Herxheim am Berg bleibt dort hängen. Der Gemeinderat in Rheinland-Pfalz hat sich auch im zweiten Anlauf dafür ausgesprochen. Das entschied das Gremium nach Angaben von Ortsbürgermeister Georg Welker (parteilos) am Montagabend in geheimer Abstimmung mit neun zu drei Stimmen.