Quelle: www.globallookpress.com "Hitler-Glocke" läutet weiter - Gemeinderat in Herxheim stimmt neu über NS-Erbe ab

Die sogenannte Hitler-Glocke mit Hakenkreuz und NS-Inschrift im Kirchturm im pfälzischen Herxheim am Berg bleibt dort hängen. Der Gemeinderat des Städtchens hat sich auch im zweiten Anlauf dafür ausgesprochen. Das entschied das Gremium nach Angaben von Ortsbürgermeister Georg Welker (parteilos) am Montagabend in geheimer Abstimmung mit neun zu drei Stimmen.