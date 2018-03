320.000 Tickets verkauft: Besucher-Rekord bei Winter-Paralympics

Die Winter-Paralympics in Pyeongchang haben einen Zuschauer-Rekord aufgestellt. 320.531 Tickets wurden nach Angaben der Veranstalter bis Dienstag verkauft. Damit wurde sogar die Bestmarke von 316.200 Eintrittskarten von vor vier Jahren in Sotschi überboten. Im Vergleich zu den Spielen 2006 in Turin (162.974) hat sich die Besucherzahl fast verdoppelt.