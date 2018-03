Opferzahl nach Bruchlandung in Nepal steigt auf mindestens 49

Die Zahl der Todesopfer nach der Bruchlandung einer Passagiermaschine am Tribhuvan International Airport in Nepals Hauptstadt Kathmandu ist auf mindestens 49 gestiegen. 22 weitere Menschen seien bei dem Unglück am Montag verletzt worden, teilte die Polizei des Himalaya-Staates mit. An Bord der aus Bangladesch kommenden Maschine der Gesellschaft US-Bangla waren der Zeitung "Kathmandu Times" zufolge 71 Menschen, davon vier Besatzungsmitglieder.