Wie Gott sie geschaffen hat: Pariser Museum für moderne Kunst lädt nackte Kunstliebhaber ein

Quelle: Reuters

Am 5. Mai öffnet das Pariser Museum für zeitgenössische Kunst Palais de Tokyo seine Türen zu einer ganz besonderen Ausstellung. Besonders sollen sie jedoch nicht die Kunstobjekte, sondern die Besucher selbst machen, die an diesem Tag gebeten werden, komplett nackt in der Galerie zu erscheinen.