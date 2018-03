Modeschöpfer Hubert de Givenchy im Alter von 91 Jahren gestorben

Quelle: Reuters (Archivbild)

Der international bekannte französische Modeschöpfer Hubert de Givenchy ist mit 91 Jahren gestorben. Das Pariser Modehaus Givenchy bestätigte den Tod seines Gründers am Montag. Er sei ein Gentleman gewesen, der über ein halbes Jahrhundert lang Pariser Chic und Eleganz symbolisiert habe, teilte das Haus in einem knappen Statement in den sozialen Netzwerken mit. "Er wird sehr vermisst werden."