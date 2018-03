Mars als Zufluchtsort im Dritten Weltkrieg: Musk offenbart Pläne für seine Mars-Rakete

Quelle: www.globallookpress.com © Spacex

Der Unternehmer und Multimillionär Elon Musk will bereits im kommenden Jahr seine für Marsflüge gedachte Rakete auf kurzen Strecken testen lassen. Sein Unternehmen SpaceX baue gerade an dem ersten Raumschiff "Big Falcon Rocket" (BFR), das sehr wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2019 erste Flüge unternehmen könne, sagte der 46-Jährige dem US-Sender CNN zufolge am Sonntag (Ortszeit) auf einer Technikmesse South by Southwest (SXSW) im texanischen Austin.