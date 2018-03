Polizei nimmt Verdächtigen nach Mord an 14-Jähriger aus Berlin fest

Quelle: www.globallookpress.com Polizei nimmt Verdächtigen nach Mord an 14-Jähriger aus Berlin fest (Symbolbild)

Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-jährigen Schülerin in ihrer Wohnung in Berlin ist am Sonntag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Polizei verhaftete den Verdächtigen in seiner Wohnung. Am Sonntag wurde er von der Mordkommission vernommen.