Tausende Griechen fordern von Ankara Freilassung zweier verirrter Soldaten

Rund 5.000 Menschen haben am Sonntag in der griechischen Grenzstadt Orestiada die sofortige Freilassung von zwei griechischen Militärs gefordert, die seit zehn Tagen in der Türkei inhaftiert sind. "Es kann nicht sein, dass ein NATO-Land Soldaten eines anderen NATO-Staates als Geiseln hält", erklärte der Bürgermeister Wassilis Mavridis.