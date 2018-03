"Katy Perry, hör bitte damit auf!" – Nonne stirbt vor Gericht in Los Angeles

Quelle: Reuters "Katy Perry, hör bitte damit auf!" – Nonne stirbt vor Gericht in Los Angeles (Auf dem Bild: Katy Perry bei den Grammy Awards 2017 in Los Angeles)

Der Rechtsstreit zwischen der US-Sängerin Katy Perry und zwei älteren Nonnen hat am Freitagabend in Los Angeles eine traurige Wendung genommen. Die 89-jährige Schwester Catherine Rose Holzman brach im Gerichtssaal zusammen und starb. Nur wenige Stunden zuvor hatte sie die Popdiva in einem Interview gegenüber dem TV-Sender Fox 11 gebeten, mit dem Streit aufzuhören: "Katy Perry, hör bitte damit auf! Das nützt niemandem, sondern schadet vielen Menschen."