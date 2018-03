Indische und französische Firmen schließen Milliarden-Deals

Französische und indische Unternehmen haben neue Geschäfte im Wert von 13 Milliarden Euro besiegelt. Rund zwölf Milliarden Euro davon entfallen allein auf einen Deal zwischen dem französischen Triebwerkhersteller Safran und der indischen Billig-Airline SpiceJet. Safran soll demnach Triebwerke an SpiceJet liefern und sie instandhalten.

Der französische Zughersteller Alstom unterzeichnete Verträge im Wert von 75 Millionen Euro mit U-Bahn-Unternehmen in den drei indischen Großstädten Jaipur, Mumbai und Chennai. Die Abkommen und Absichtserklärungen wurden am Samstag während eines dreitägigen Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Indien unterzeichnet. Sie betrafen die unterschiedlichsten Geschäftsfelder: vom Handel mit Pflaumen über Elektromobilität bis hin zu einer schwimmenden Solarstrom-Anlage. Nach Angaben der französischen Regierung waren im vergangenen Jahr Waren und Dienstleistungen im Wert von mehr als neun Milliarden Euro zwischen Indien und Frankreich gehandelt worden.

(dpa)

