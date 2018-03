Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Stuttgarter Flüchtlingsunterkunft

Quelle: www.globallookpress.com Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Stuttgarter Flüchtlingsunterkunft (Symbolbild)

In einer Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart hat sich eine zehnköpfige Großfamilie eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zugezogen. Zwei Familienmitglieder seien mit schweren Vergiftungserscheinungen in Kliniken gebracht worden, Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.